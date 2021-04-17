МЧС России с начала года выявило 2,8 тыс. возгораний сухой травы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России выявили с начала года 2,8 тыс. неконтролируемых палов сухой травы, большинство из них в Приморском крае, Курской и Калининградской областях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Палы травы весной зачастую становятся причиной возгорания жилых домов и других построек в населенных пунктах, в Центральной России уже сгорели десятки строений. "В ходе 6,5 тыс. межведомственных рейдов и 3,3 тыс. оперативных выездов при сообщении о горении сухой травы сотрудники МЧС выявили ряд нарушений требований правил противопожарного режима и 2,8 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности. Наибольшее их количество зафиксировано в Приморском крае, Курской и Калининградской областях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к административной ответственности привлечены 15 органов местного самоуправления, порядка 190 должностных и 30 юридических лиц, а также свыше 1 100 человек. Из-за палов травы во Владимирской области уже сгорели 13 строений, в Тамбовской - более 20.

По данным МЧС, пожароопасный сезон открыт уже в 30 из 85 регионах России, в шести введен особый противопожарный режим из-за природных пожаров, при котором запрещается разводить костры под кронами хвойных деревьев, на торфяниках, при сильном ветре, а также в местах, находящихся на расстоянии менее 50 м от различных строений.

Для профилактики пожаров МЧС проводит операцию "Особый противопожарный режим", в июне начнется операция "Лето". Сотрудники министерства осматривают территории населенных пунктов, садоводческих товариществ, детских лагерей, граничащих с лесными участками, патрулируют места массового отдыха населения. Кроме того, специалисты МЧС контролируют очистку территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, а также создание минерализованных полос, служащих барьером между лесом и территорией населенного пункта при возникновении пожаров.

В МЧС напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, должностных лиц - от 6 тыс. до 15 тыс. рублей, юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа возрастает вдвое.