КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку от коронавируса. Об этом в субботу журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова по итогам совещания в кабинете министров региона.

"Президент республики еще раз обратил внимание на важность планомерной работы по вакцинации, чтобы не допустить всплеска заболеваемости, как это происходит в ряде стран. Президент сообщил, что сам тоже сделал прививку от коронавируса", - сказала она.

По словам Галимовой, в Татарстане на сегодняшний день от коронавируса нового типа вакцинировались 179 тыс. 765 человек. В республике действуют 153 пункта вакцинации. По данным на 16 апреля, в регионе зарегистрировано 19 964 случая коронавируса, выздоровели 17 088 человек.