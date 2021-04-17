Коэффициент распространения коронавируса в России достиг максимума за 3 месяца

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу поднялся до 1,05 - максимума за три месяца, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В половине из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался выше единицы. В Москве он подскочил до 1,24 (максимум с 4 апреля), в Подмосковье составил 1,02, в Санкт-Петербурге, Иркутской и Ростовской областях - 1,01.

В Красноярском крае коэффициент равен 0,99, в Архангельской, Нижегородской и Свердловской областях - 0,97, в Воронежской области - 0,96.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.