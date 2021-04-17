В Москве выявили 2 822 случая заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 28 января

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 822, это максимальный показатель с 28 января. Всего с начала пандемии в столице было выявлено 1 061 521 заболевших, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа инфицированных, по данным штаба, составил 0,27%. Днем ранее было выявлено 2 476 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 586, следует из сообщения штаба.

Из больниц после выздоровления выписали 1 638 пациентов за сутки, за все время выздоровели 970 320. Сейчас в столице продолжают лечение 73 615 человек.