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В Калуге открылся новый комплекс музея истории космонавтики

Его строили семь лет

ТАСС, 17 апреля. Новый комплекс Музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, строительство которой велось на протяжении семи лет, открыли в субботу в Калуге. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе музея Антон Мясников.

"Сегодня в 10:00 состоялось открытие второй очереди музея для посетителей. Людей очень много, у нас даже очередь образовалась", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что для посетителей доступны экспозиция и временные выставки, интерактивные площадки пока закрыты.

Ранее планировалось, что обновленный музей откроется 12 апреля, однако в последующем региональные власти сообщили, что из-за огромного количества мероприятий по всей стране, приуроченных к 60-летию полета Гагарина в космос, открытие калужского музея космонавтики было решено "сформировать как отдельное событие" и перенести на другой день. О планах по открытию музея 17 апреля накануне в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

Центральное место в пространстве нового музейного комплекса занимает музейно-выставочная экспозиция "Ракеты. Корабли. Люди". Она рассказывает о выдающихся достижениях целого созвездия людей, истории и этапах освоения человечеством. На выставке представлены материалы по ключевым программам освоения космоса: пилотируемая и непилотируемая космонавтика, исследования Луны, Марса, Венеры, создание орбитальных станций, основным предприятиям ракетно-космической отрасли и персоналиям, сопричастным к великим космическим событиям. На выставке "Икар ХХ века" представлены живопись, графика и декоративно-прикладное искусство, посвященные Юрию Гагарину и теме первого полета человека в космос.

Также посетители увидят мультимедийную инсталляцию "Медиафасад" длиной 80 м, предназначенную для демонстрации специализированного видеоконтента. "Это огромный бесшовный экран, ничего подобного в музеях России еще не было. Видеоконтент медиафасада будет все время меняться", - отметил Мясников.

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина. Строительство второй очереди музея в Калуге велось на протяжении семи лет. Площадь нового трехэтажного здания с собственным кинотеатром и обсерваторией составляет 12,5 тыс. кв. метров, в экспозиции представят порядка 900 экспонатов. Основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский (1857-1935) в Калуге написал свои главные философские труды.

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