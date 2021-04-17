В Калуге открылся новый комплекс музея истории космонавтики

ТАСС, 17 апреля. Новый комплекс Музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, строительство которой велось на протяжении семи лет, открыли в субботу в Калуге. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе музея Антон Мясников.

"Сегодня в 10:00 состоялось открытие второй очереди музея для посетителей. Людей очень много, у нас даже очередь образовалась", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что для посетителей доступны экспозиция и временные выставки, интерактивные площадки пока закрыты.

Ранее планировалось, что обновленный музей откроется 12 апреля, однако в последующем региональные власти сообщили, что из-за огромного количества мероприятий по всей стране, приуроченных к 60-летию полета Гагарина в космос, открытие калужского музея космонавтики было решено "сформировать как отдельное событие" и перенести на другой день. О планах по открытию музея 17 апреля накануне в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

Центральное место в пространстве нового музейного комплекса занимает музейно-выставочная экспозиция "Ракеты. Корабли. Люди". Она рассказывает о выдающихся достижениях целого созвездия людей, истории и этапах освоения человечеством. На выставке представлены материалы по ключевым программам освоения космоса: пилотируемая и непилотируемая космонавтика, исследования Луны, Марса, Венеры, создание орбитальных станций, основным предприятиям ракетно-космической отрасли и персоналиям, сопричастным к великим космическим событиям. На выставке "Икар ХХ века" представлены живопись, графика и декоративно-прикладное искусство, посвященные Юрию Гагарину и теме первого полета человека в космос.

Также посетители увидят мультимедийную инсталляцию "Медиафасад" длиной 80 м, предназначенную для демонстрации специализированного видеоконтента. "Это огромный бесшовный экран, ничего подобного в музеях России еще не было. Видеоконтент медиафасада будет все время меняться", - отметил Мясников.

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина. Строительство второй очереди музея в Калуге велось на протяжении семи лет. Площадь нового трехэтажного здания с собственным кинотеатром и обсерваторией составляет 12,5 тыс. кв. метров, в экспозиции представят порядка 900 экспонатов. Основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский (1857-1935) в Калуге написал свои главные философские труды.