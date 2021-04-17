Союз туриндустрии ожидает скорое возобновление авиасообщения с Черногорией и Хорватией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Возобновление авиасообщения с Черногорией и Хорватией ожидается в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Хорватия открыла получение виз, Черногория визы не вводит. Уверен, что и Хорватия, и Черногория в ближайшее время получат назначения по авиаперелетам из России", - сказал он.

Барзыкин отметил, что потенциальный турпоток в Черногорию и Хорватию не сопоставим с объемом туристов, отдыхающих ежегодно в Турции. "Поэтому реальной замены на сегодня нет", - добавил он.

По его словам, в летний сезон этого года ожидается открытие ряда средиземноморских стран для туристов из РФ. При этом, по его мнению, только 10-15% туристов, планировавших зарубежный отдых, переориентируются на внутренний.