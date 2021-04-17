Кириенко вручил награды 33 победителям Конкурса политологов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Эксперты Конкурса политологов определи 33 участников, которые стали победителями проекта и получили награды из рук первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"Эксперты, проголосовав, приняли решение, и нас получилось 33 победителя. Это непреднамеренная история - дальше был разрыв по баллам", - сказал Кириенко перед началом церемонии награждения.

Он добавил, что победители были выбраны из 118 финалистов, а в общей сложности на конкурс было подано более 8 тыс. заявок.

По словам Кириенко, все финалисты конкурса могут себя проявить на предстоящих выборах. "Фактически с мая начинается избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, и еще примерно в половине субъектов РФ будут выборы законодательных органов власти, губернаторов в десятках регионах", - добавил он.

Всероссийский проект "Конкурс политологов" проводится АНО "Экспертный институт социальных исследований" при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". Конкурс имеет два направления: политические эксперты (политанализ и политреклама) и политические менеджеры (организация политических или социальных кампаний). 12 января первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о начале конкурса. Он проводится по модели "Лидеров России" и разделен на несколько этапов, включающих регистрацию, дистанционный и очный формат. Очный этап состоит из контрольного тестирования, полуфинала и финала.