Власти Прикамья рассчитывают на двукратное увеличение турпотока в регион после 2023 года

ПЕРМЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Турпоток в Пермский край увеличится вдвое после реализации всех транспортных проектов, подготовленных к празднованию 300-летия Перми в 2023 году. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оргкомитета "Пермь-300".

"Развитие логистики должно привести к тому, что город станет более привлекательным для туристов. Мы рассчитываем, что после празднования турпоток увеличится в два раза", - сказал глава региона.

В этих целях будет развиваться речной транспорт, построены дороги, проведена реконструкция аэропорта. Так, в аэропорту Большое Савино завершается первый этап реконструкции, который включает в себя обновление телетрапов, благоустройство рулежных дорожек, реконструкцию перронов. В дальнейшем планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, чтобы можно было принимать суда любого класса.

Транспортно-пересадочный узел "Пермь-2" должны построить в рамках договоренностей между "РЖД" и краевыми властями. Сейчас ведется проектирование, ожидается, что строительство начнется в 2022 году.

В ближайшее время должна начаться реконструкция причальных стенок, которая завершится в 2022 году. Развитие водного туризма зависит с восстановлением судостроительства на Пермском судостроительном заводе "Кама". В дальнейшем эти суда будут использованы для внутреннего туризма, отметил Махонин. Также определенно место для размещения речного вокзала - возле завода им. Шпагина.

Пермь, основанная в 1723 году, - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположен на берегу реки Кама. В 2023 году Пермь отметит 300-летие со дня основания, указ о праздновании подписан президентом РФ Владимиром Путиным.