Моргенштерн не признал вину в пропаганде наркотиков

"Наша официальная позиция заключается в том, что никакой пропаганды наркотиков нет в произведениях Моргенштерна, который не признает вину в совершении административного правонарушения. В этой связи назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая, которая и определит, есть ли пропаганда или ее нет", - сказал защитник.

По его словам, в рамках административного дела в отношении рэпера полицейские, эксперты и суд изучат все творчество Моргенштерна. "Не только управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, но и лингвисты ЭКЦ МВД РФ, а также суд вынуждены будут очень подробно ознакомиться с творчеством Моргенштерна. Не только несколько раз пересмотреть эти видеоклипы, ставшие объектом административного дела, но и изучить все творчество артиста: перечитать стенограмму, дословно разобрать и уловить смысл того, что имел ввиду автор", - добавил Сергей Жорин.

Ранее источник ТАСС сообщил, что управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца "Розовое вино-2" и Family. Рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении российского рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. В организации полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде.