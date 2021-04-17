Лукашенко сообщил, что у него по-прежнему нет планов вакцинироваться от коронавируса

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по-прежнему не планирует вакцинироваться от коронавируса, у него еще достаточно антител после ранее перенесенной болезни. Такое заявление он сделал, принимая участие в республиканском субботнике на своей малой родине - в агрогородке Александрия Могилевской области, сообщает президентская пресс-служба в субботу.

"Александр Лукашенко рассказал, что сам пока не планирует вакцинироваться, особенно учитывая то, что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после ранее перенесенной болезни", - говорится в сообщении пресс-службы. Лукашенко отметил, что ранее никогда не делал и прививки от гриппа.

Комментируя текущую ситуацию с заболеваемостью в Белоруссии, Лукашенко сказал, что она контролируемая и даже ниже ожидавшегося ранее уровня. "Мы ждали, говорили об этом, что будет новая, третья, волна. Мы ждали большей волны. Я думаю, Пиневич (министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич - прим. ТАСС) сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъем", - отметил глава государства.

По его словам, в республике начали производство достаточного количества вакцин для того, чтобы "хотя бы обезопасить на время людей". "На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, - это точно", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул важность здорового образа жизни, поддержания достаточного уровня физической активности с учетом, что подобные вирусы могут получить распространение и в будущем. "Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, - хронические. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, нам надо взяться за себя и за свою жизнь, - отметил Лукашенко. - Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское. То есть, надо браться за свой образ жизни".

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V". Белорусские специалисты заявили, что в республике в начале апреля началась третья волна коронавируса. Ранее Лукашенко заявлял, что переболел коронавирусной инфекцией летом 2020 года, причем перенес заболевание "на ногах", бессимптомно.