Участники 19 регионов России вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства" в Калуге

ТАСС, 17 апреля. Имена победителей полуфинала всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" объявили в Калуге. В финал вышли 30 участников из 19 регионов страны, сообщает в субботу пресс-служба правительства Калужской области.

"В Калуге состоялся региональный полуфинал второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства", в котором приняли участие 117 конкурсантов из 32 регионов России. В финал вышли 30 участников из 19 регионов, среди которых представители Калужской, Орловской, Ярославской, Тамбовской, Владимирской, Оренбургской и других областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга", - сообщает пресс-служба.

Как отметил в ходе торжественной церемонии закрытия заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, за три дня конкурса полуфиналисты смогли погрузиться в атмосферу регионального туризма и калужского гостеприимства. "Конкурсанты презентовали свои авторские проекты перед экспертами и наставниками, получая сразу обратную связь и предложения по усовершенствованию своей проектной идеи. Большое время полуфинала было посвящено экспертной оценке туристической привлекательности Калужской области и выработке пакета предложений по улучшению сферы гостеприимства в регионе", - сказал Сериков.

По словам президента международного эногастрономического центра Леонида Гелибтермана, в этом году номинация "Эногастрономический туризм" будет расширена, а ее победители получат специальные призы от руководства города Анапы, где сейчас активно развивается винный туризм, а также от Национальной ассоциации кулинаров России. Победитель номинации отправится на Всероссийскую олимпиаду по кулинарии и сервису в Пермь, а также на российскую гастрономическую неделю, которая планируется в ноябре в столице Бельгии - Брюсселе. Кроме того, победители конкурса получат специальные призы от гостиничного холдинга "Сафмар Плаза": проживание на выбор в любом из отелей холдинга и приглашение на стажировку.

О проекте

Конкурс "Мастера гостеприимства" организуют в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (входит в состав нацпроекта "Образование").

Второй сезон проекта был запущен в середине ноября 2020 года. В первом конкурсе, который стартовал в 2019 году, приняли участие около 21 тыс. человек из всех регионов России. По итогам девяти полуфиналов финалистами стали 186 человек. Победителями признаны 62 человека из 29 регионов. Они получили наставников из числа руководителей туристического бизнеса, экспертов и лидеров в своих отраслях.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Ранее полуфиналы второго сезона конкурса этого года уже прошли в Краснодаре и Мурманске, впереди полуфиналы в Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми.