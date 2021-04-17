Адвокат Моргенштерна опроверг информацию об отказе Альфа-Банка сотрудничать с рэпером

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Альфа-Банк не прекращал сотрудничество с рэпером Моргенштерном, в отношении которого возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков. Об этом ТАСС сообщил в субботу адвокат рэпера Сергей Жорин.

"Информация о том, что Альфа-Банк отказался сотрудничать с моим доверителем не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Ранее издание РБК сообщило, что после того, как в субботу стало известно о возбуждении административного дела в отношении рэпера о пропаганде наркотиков, Альфа-Банк заявил, что Моргенштерн не является его сотрудником. В пресс-службе банка изданию заявили, что сотрудничество с артистом "не более чем рекламный ход". О найме музыканта на работу в Альфа-Банк стало известно месяц назад. Как уточняет РБК, для рэпера в банке специально была создана должность директора по работе с молодежью.

Ранее источник ТАСС сообщил, что управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца "Розовое вино-2" и Family. Рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей. Вину Моргенштерн не признает.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. В организации полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде.