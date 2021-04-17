Французские моряки требуют срочной вакцинации от коронавируса

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Французские моряки направили правительству страны послание с требованием провести их срочную и приоритетную вакцинацию от COVID-19. О письме, адресованном премьер-министру Жану Кастексу, сообщило в субботу Agence France-Presse .

"Удаленность при нашей работе от берегов, вынужденное существование в условиях тесного пространства на кораблях, - все это делает распространение вируса очень быстрым и опасным", - пишут авторы послания, среди которых и несколько профессиональных объединений рыболовов, моряков транспортного флота, экипажей буксирных судов.

В документе напоминается, что недавно двое членов экипажа одного из французских промысловых судов умерли от COVID-19, а двое других находятся в реанимации. Авторы послания настоятельно требуют от премьера дать указание внести все 40 тыс. французских моряков в существующие списки представителей тех профессий, вакцинация которых проводится в приоритетном порядке. Моряки отмечают, что с самого начала санитарного кризиса они выполняют важную роль в снабжении страны рыбой, обеспечивают морские перевозки людей и грузов, поддерживают сообщение с многочисленными принадлежащими Франции островами.

В документе также указывается, что ряд стран уже проводит вакцинацию моряков, и в результате может сложиться ситуация, когда французских моряков перестанут пускать на территорию других стран.