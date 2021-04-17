В Виндзорском замке начались похороны принца Филипа

Герцога Эдинбургского временно похоронят в королевской усыпальнице часовни Святого Георгия. После ухода из жизни королевы принца перезахоронят вместе с ней

ВИНДЗОР, 17 апреля. /ТАСС/. Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа начались в субботу на территории Виндзорского замка, резиденции монарха под Лондоном.

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В 14:27 (16:27 мск) заиграл военный оркестр на газоне Верхнего двора замка. К главному входу, ведущему в государственные палаты, подъехал катафалк, сделанный на основе джипа Land Rover Defender. Идея использовать именно его принадлежала принцу-консорту, который участвовал в проектировании автомобиля, созданного полтора десятка лет назад специально для такого дня. Честь герцогу, служившему еще во время Второй мировой войны на кораблях британских ВМС, и на протяжении всей жизни сохранявшего связь с вооруженными силами, отдают представители различных подразделений и родов войск. В рядах военных, занявших все пространство большого четырехугольного Верхнего двора, можно увидеть представителей Королевского флота, Королевской морской пехоты, Королевского полка Шотландии, Королевских ВВС, Гвардейского гренадерского полка, инженерных и разведывательных войск, королевских гуркхских стрелков, кадетов. В общей сложности в субботней церемонии похорон в Виндзоре задействовано более 700 военных при полном параде и четыре оркестра. Неподалеку от Верхнего двора виднеется темно-зеленая повозка, запряженная двумя 13-летними пони английской породы фелл, также известными как фельские пони. Это символ более чем полувековой истории любви принца Филипа к конному спорту, а именно соревнованиям упряжек. В возрасте 91 года герцог Эдинбургский начал использовать этот четырехместный экипаж, катая правнуков и гостей по территории королевских резиденций. Минута молчания Жители Великобритании почтили минутой молчания память супруга Великобритании Елизаветы II. Прямую трансляцию похорон принца-консорта, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, ведут основные британские телеканалы. Сигналом к минуте молчания послужил залп, который дали орудия отряда королевской конной артиллерии, расположившегося на Восточной террасе Виндзора. Как говорится в сообщении, распространенном британским кабмином, торжественное молчание будет соблюдаться во всех правительственных учреждениях. Присоединиться приглашены и простые британцы, которым из-за пандемии вызываемого коронавирусом заболевания настоятельно рекомендовано не собираться у королевских резиденций и не пытаться наблюдать за ходом похорон.

Однако, как передает корреспондент ТАСС с места событий, многие все же приехали в Виндзор, чтобы выразить почтение принцу Филипу. У Виндзорского замка в общей сложности в субботу присутствуют около 1,5 тыс. человек. Рядом с ограждениями, выставленными за сотню метров от входа на территорию замка с восточной стороны, можно увидеть цветы, фотографии герцога, вязаные фигуры королевской четы, открытки и письма с соболезнованиями, которые приносят собравшиеся. В городе витрины ряда магазинов украшены изображениями принца Филипа. После завершения минуты молчания в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, куда было внесено тело принца, начнется панихида. Ее проводят духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер. Песнопения, отрывки из Библии и музыкальные произведения, которые прозвучат в ходе службы, выбирал лично Его Высочество, активно участвовавший в планировании своих похорон. Панихида по принцу После завершения минуты молчания в часовню Святого Георгия Виндзорского замка было внесено тело принца и началась панихида. Ее провел духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер. Песнопения, отрывки из Библии и музыкальные произведения, которые звучали в ходе службы, выбирал лично Его Высочество, активно участвовавший в планировании своих похорон. Первым был исполнен широко известный британский церковный гимн о спасении терпящих бедствие на море, который традиционно используют ВМС Великобритании, США и многих стран Содружества наций. Как отмечала газета The Times, он призван напомнить о глубокой любви принца Филипа к морской стихии и его карьере в британских Королевских ВМС. Ближе к концу службы прозвучала короткая православная молитва "Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего...", ставшая еще одной отсылкой к биографии принца, который принадлежал к Греческой православной церкви вплоть до состоявшейся в 1947 году женитьбы на наследнице престола, ради которой ему пришлось перейти в англиканство. В плане мероприятия, распространенном пресс-службой Букингемского дворца, молитва обозначена как "русский заупокойный кондак Киевского распева" в аранжировке сэра Уолтера Пэррата (1841-1924) - известного английского композитора и мастера органной музыки, который много лет занимал должность органиста в часовне Святого Георгия. Молитва исполнялась в переводе на английский язык, автором которого является теолог, исследователь православия, русской истории и культуры Уильям Джон Биркбек (1859-1916). В связи с ограничениями из-за коронавируса церковный хор состоит лишь из четырех человек, не считая хормейстера, а к их пению не могут присоединиться участники церемонии. Кто присутствовал на панихиде Изначальные планы похорон принца подразумевали участие в траурной церемонии около 800 приглашенных. Однако из-за введенных мер максимальное число участников похорон в Великобритании в данный момент ограничено 30, и это правило распространяется и на членов королевской семьи. Поэтому на последнем прощании с принцем в часовне смогли присутствовать лишь самые близкие члены семьи, включая четырех детей принца Филипа и его восьмерых внуков.

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