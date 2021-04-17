Росавиация создала оперштаб по организации возвращения россиян из Турции

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Росавиация создала оперативный штаб по организации возвращения россиян с территории Турции. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

"Оперативный штаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также о количестве граждан России, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на родину", - говорится в сообщении ведомства.

В заседании 17 апреля приняли участие представители МИД, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, участвующих в перевозках граждан из Турции.

"Рассмотрена текущая ситуация по вывозу соотечественников, в том числе готовность авиакомпаний к вывозной кампании, - отмечается в сообщении. - Ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации. Ведомством будут приниматься необходимые оперативные решения для урегулирования сложившейся ситуации".

В Росавиации также сообщили, что все российские авиакомпании сформировали график вывозных рейсов из Турции. "Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полета" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", - отмечает ведомство.

В сообщении отмечается, что авиакомпаниям рекомендовано усилить работу кол-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров.