Гроб с телом принца Филипа повезли к часовне Святого Георгия

ВИНДЗОР, 17 апреля. /ТАСС/. Траурная процессия с телом супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа направилась к часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Трансляцию похорон принца-консорта, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, ведут основные британские телеканалы.

Перед главным входом в замок гроб с телом принца погрузили на катафалк, сделанный на основе джипа Land Rover. Эта идея принадлежала принцу-консорту, который участвовал в проектировке автомобиля, созданного полтора десятка лет назад специально для такого траурного дня на основе военной модификации джипа Land Rover Defender 130 Gun Bus.

Британские СМИ цитируют фразу, сказанную принцем Филипом много лет назад про то, как он видит свои похороны. "Просто засуньте меня в Land Rover и отвезите в Виндзор", - произнес он тогда. И его воля, оформленная с должными королевскими почестями, была исполнена.

Сразу за двухместной кабиной машины с удлиненным шасси расположена платформа, на которой закрепили гроб. Процессия направилась в направлении Нижнего двора замка, где расположена часовня Святого Георгия.

Гроб покрыт личным штандартом принца Филипа, а сверху лежит адмиральская фуражка и церемониальная сабля военно-морских сил, принадлежавшие герцогу.

Штандарт демонстрирует всю жизнь супруга королевы. Он родился 10 июня 1921 года на острове Корфу как принц Греческий и Датский. Чтобы жениться на наследнице британского престола, Филипу пришлось отказаться от собственных титулов, перейти из православия в англиканство, принять британское подданство и фамилию Маунтбаттен (англизированная Баттенберг). Поэтому на штандарте изображены львы и сердца датского герба, белый крест флага Греции, символика семьи Маунтбаттенов в виде черных полос, а также замок, символизирующий Эдинбург из титула, полученного герцогом после свадьбы.

По военному образцу

Во время Второй мировой войны будущий супруг Ее Величества служил на кораблях британских ВМС, сохранив навсегда прочную связь с вооруженными силами. Именно поэтому планируя собственные похороны, принц Филип изначально не хотел пышной церемонии, но каждую деталь своего погребения продумал так, чтобы продемонстрировать важную роль, которую британские вооруженные силы играли в его жизни.

Так, почетной обязанности сопровождать гроб с телом Его Высочества удостоились восемь высокопоставленных британских военных, представляющих те подразделения британских ВС, с которыми была так или иначе связана жизнь и военная карьера принца Филипа. Среди них: заместитель командующего пехотного полка Стрелков генерал-майор Руперт Джонс, командовавший британскими силами в ходе антитеррористической операции в Ираке и Сирии, комендант корпуса Королевской морской пехоты генерал-майор Мэттью Холмс, а также начальник британской военной разведки генерал-лейтенант Джеймс Хокенхалл. Всего же в Виндзорском замке присутствуют более 730 военных при полном параде и четыре оркестра.

Возглавляет процессию оркестр Гвардейского гренадерского полка. Полк был выбран не случайно, ведь именно полковником этого формирования герцог Эдинбургский был в течение 42 лет. По обе стороны выстроились представители Королевского флота, Королевской морской пехоты, Королевского полка Шотландии и Королевских ВВС.

Члены семьи без мундиров

За ними следуют командующие родами войск, а за ними - члены королевской семьи. По настоянию Елизаветы II все старшие члены монаршей фамилии присутствуют на мероприятии в гражданской одежде. Несмотря на то, что близкие родственники на похоронах усопшего монарха или его супруга как правило надевают военную униформу, на этот раз траурная церемония пройдет по-другому: так, мужчины облачены в визитки (тип сюртука), украшенные орденами и медалями, и черной галстук, а женщины - в одежды темных тонов.