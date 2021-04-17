Возвращение россиян из Турции и потери Ростуризма. Главное о коронавирусе за 17 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 693 469 случаев заражения, из них новых — 9 321. За сутки умерли 398 человек, за весь период — 105 193.
- Потери российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 млрд рублей. Тем временем Росавиация создала оперативный штаб по организации возвращения россиян с территории Турции. Вывоз российских туристов могут организовать на платной основе, но цена должна быть фиксированной — например, 10-12 тыс. рублей.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу поднялся до 1,05 — максимума за три месяца.
Москва
- Всего зафиксирован 1 061 521 случай заражения, из них новых — 2 822 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 140 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Япония намерена провести Олимпиаду, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
- Применение вакцины AstraZeneca привело во Франции к девяти новым случаям атипичного тромбоза и четырем смертям.