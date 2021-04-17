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Возвращение россиян из Турции и потери Ростуризма.
Возвращение россиян из Турции и потери Ростуризма.
Возвращение россиян из Турции и потери Ростуризма.
Возвращение россиян из Турции и потери Ростуризма.
Возвращение россиян из Турции и потери Ростуризма.
Пандемия COVID-19

Возвращение россиян из Турции и потери Ростуризма. Главное о коронавирусе за 17 апреля

© AP Photo/Emrah Gurel
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 693 469 случаев заражения, из них новых — 9 321. За сутки умерли 398 человек, за весь период — 105 193.
  • Потери российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 млрд рублей. Тем временем Росавиация создала оперативный штаб по организации возвращения россиян с территории Турции. Вывоз российских туристов могут организовать на платной основе, но цена должна быть фиксированной — например, 10-12 тыс. рублей.
  • Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу поднялся до 1,05 — максимума за три месяца.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 061 521 случай заражения, из них новых — 2 822 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 140 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Япония намерена провести Олимпиаду, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
  • Применение вакцины AstraZeneca привело во Франции к девяти новым случаям атипичного тромбоза и четырем смертям.
Теги
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