Возвращение россиян из Турции и потери Ростуризма. Главное о коронавирусе за 17 апреля

Умер принц Филип

Принца Филипа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре

После ухода из жизни королевы герцога Эдинбургского перезахоронят вместе с ней - в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI, его супруга, а также младшая сестра Ее Величества принцесса Маргарет

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