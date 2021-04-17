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Умер принц Филип
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Принца Филипа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре

После ухода из жизни королевы герцога Эдинбургского перезахоронят вместе с ней - в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI, его супруга, а также младшая сестра Ее Величества принцесса Маргарет
© EPA-EFE/Dave Jenkins

ВИНДЗОР, 17 апреля. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип похоронен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, резиденции монарха под Лондоном. Прямую трансляцию похорон принца-консорта, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, ведут основные британские телеканалы.

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После завершения панихиды, которую проводили духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер, а также перечисления всех официальных титулов герцога Эдинбургского дубовый гроб с его телом вместе с мраморным постаментом на специальном лифте опустился в подземную королевскую усыпальницу. Она станет для принца лишь временным пристанищем. После ухода из жизни королевы герцога Эдинбургского перезахоронят вместе с ней - в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI (1895-1952), его супруга, а также младшая сестра Ее Величества принцесса Маргарет (1930-2002).

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