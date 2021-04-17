СМИ: премьер Японии попросил главу Pfizer о дополнительных поставках вакцины

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, находящийся с официальным визитом в Вашингтоне, провел телефонный разговор с председателем правления и генеральным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой и попросил у него организовать дополнительные поставки вакцины в страну. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo .

По его данным, глава правительства попросил поставить дополнительные дозы вакцины до сентября этого года. Конкретные объемы партий не уточняются. Руководитель Pfizer пообещал оказать содействие переговорам по вопросу дополнительных поставок вакцины в Японию.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом фирм Pfizer и BioNTech на поставку препаратов от коронавируса. Япония рассчитывает получить в общей сложности 310 млн доз. Разрешение на использование в этой стране выдано только производителям вакцины от Pfizer. Ожидается, что Минздрав Японии одобрит препараты от AstraZeneca и Moderna уже к маю.