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В Тулузе осквернили главный католический собор города

На стены базилики Сен-Сернен нанесли антихристианские и антисемитские надписи

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Неизвестные лица нанесли антихристианские и антисемитские надписи на стены базилики Сен-Сернен (Святого Сатурнина) и ряда домов города Тулузы (юг Франции). Об этом сообщила в субботу на своей странице местная епархия.

"Сатана возвращается", "Вы - предатели" - такие надписи ярко-красного цвета появились на колоннах и стенах у входа в собор. Этой же краской надписи сделаны и на стенах домов одной из ближайших улиц, расположенной поблизости от центра города - площади Капитолия. "Мы опечалены и скорбим в связи с тем, что появились оскорбительные надписи на здании этой великолепной церкви романского стиля, внесенной в список Мирового наследия ЮНЕСКО", - заявила католическая епархия.

Со своей стороны мэр Тулузы Жан-Люк Мудэнк подчеркнул, что решительно осуждает "этот постыдный акт, который направлен как против мирной католической общины Тулузы, так и против самого прекрасного объекта культурного и исторического наследия города". "Позор тем, кто как поступил!" - говорится в заявлении, размещенном на странице мэрии в Twitter.

В том, что касается появившихся антисемитских надписей, мэр напомнил, что "Тулуза является городом, открытым различным культурам, городом культурного разнообразия - и она по праву гордится этим". "Выходки, подобные совершенным минувшей ночью, не смогут поколебать наших гуманитарных ценностей", - заверил мэр.

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