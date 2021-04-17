В Тулузе осквернили главный католический собор города

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Неизвестные лица нанесли антихристианские и антисемитские надписи на стены базилики Сен-Сернен (Святого Сатурнина) и ряда домов города Тулузы (юг Франции). Об этом сообщила в субботу на своей странице местная епархия.

"Сатана возвращается", "Вы - предатели" - такие надписи ярко-красного цвета появились на колоннах и стенах у входа в собор. Этой же краской надписи сделаны и на стенах домов одной из ближайших улиц, расположенной поблизости от центра города - площади Капитолия. "Мы опечалены и скорбим в связи с тем, что появились оскорбительные надписи на здании этой великолепной церкви романского стиля, внесенной в список Мирового наследия ЮНЕСКО", - заявила католическая епархия.