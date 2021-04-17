В мире за сутки выявили более 805 тыс. заразившихся коронавирусом

ЖЕНЕВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 139,5 млн, увеличившись за сутки более чем на 805 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 13,1 тыс., превысив 2,99 млн.

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По состоянию на 19:43 мск 17 апреля в ВОЗ поступили сведения о 139 501 934 инфицированных и 2 992 193 умерших. Число заразившихся увеличилось на 805 794, умерших - на 13 171. Третий день подряд число новых случаев инфицирования превышает 800 тыс.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 30% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (247 238), на втором месте - Европа (239 757), на третьем - Северная и Южная Америка (238 987).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 176 938. Далее следуют Индия (14 526 609), Бразилия (13 746 681), Франция (5 144 295), Россия (4 693 469), Великобритания (4 383 736), Турция (4 150 039), Италия (3 842 079), Испания (3 396 685), Германия (3 123 077), Польша (2 675 874) и Аргентина (2 629 156).