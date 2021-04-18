Bloomberg: Amazon отменила выход игры по "Властелину колец"

ТАСС, 18 апреля. Корпорация Amazon отменила выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной "Властелина колец". Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg .

"Мы любим "Властелина колец" и мы огорчены, что не представим эту видеоигру клиентам", - цитирует агентство представителя компании.

Игру разрабатывало специализированное подразделение компании - Amazon Game Studios - совместно с китайской Leyou Technologies Holdings, которую в декабре 2020 года купил холдинг Tencent. По данным источников агентства, после этого у Amazon и Tencent возникли разногласия, которые и привели к отказу от реализации проекта.

Представитель Amazon пояснил Bloomberg, что на данном этапе "не удалось обеспечить условий для дальнейшей работы над продуктом".

Компания объявила о начале разработки игры в 2019 году.