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Bloomberg: Amazon отменила выход игры по "Властелину колец"

О начале ее разработки компания объявила в 2019 году
© Jay Reeves/AP

ТАСС, 18 апреля. Корпорация Amazon отменила выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной "Властелина колец". Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

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"Мы любим "Властелина колец" и мы огорчены, что не представим эту видеоигру клиентам", - цитирует агентство представителя компании.

Игру разрабатывало специализированное подразделение компании - Amazon Game Studios - совместно с китайской Leyou Technologies Holdings, которую в декабре 2020 года купил холдинг Tencent. По данным источников агентства, после этого у Amazon и Tencent возникли разногласия, которые и привели к отказу от реализации проекта.

Представитель Amazon пояснил Bloomberg, что на данном этапе "не удалось обеспечить условий для дальнейшей работы над продуктом".

Компания объявила о начале разработки игры в 2019 году.

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