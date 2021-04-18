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МЧС выявило более 200 тыс. нарушений правил пожарной безопасности с начала года

Сотрудники ведомства составили свыше 30 тыс. административных протоколов

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС с начала года во время плановых и внеплановых проверок выявили более 200 тыс. нарушений обязательных требований пожарной безопасности, за нарушение которых составлено свыше 30 тыс. административных протоколов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В первом квартале текущего года надзорными органами МЧС России проведено 25 тыс. плановых и 15 тыс. внеплановых выездных проверок, по результатам которых выявлено свыше 200 тыс. нарушений обязательных требований", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основные нарушения связаны с неисправностью систем противопожарной автоматики, первичных средств пожаротушения, а также неудовлетворительным состоянием путей эвакуации. "В отношении виновных лиц, допустивших нарушения требований пожарной безопасности, составлено более 30 тыс. протоколов об административных правонарушениях", - добавили в пресс-службе.

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