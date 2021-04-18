Минздрав Израиля разрешил не носить маски на улице

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля отменило предписание об обязательном ношении защитных масок на улице в связи со снижением уровня заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"В связи с продолжающимся снижением уровня заболеваемости, о чем свидетельствует статистика по всей стране, на улице маску разрешается не носить с 18 апреля 2021 года. Минздрав рекомендует по-прежнему носить защитные маски при участии в собраниях на открытом воздухе. Ношение масок в помещениях, кроме личного жилого пространства, остается обязательным", - говорится в сообщении. В ведомстве также рекомендовали израильтянам "иметь при себе маску даже во время пребывания на улице".

Количество случаев заражения в Израиле снижается уже более месяца. 1 марта было зарегистрировано 3 089 положительных результатов тестов на коронавирус, 25 марта - 683, 14 апреля - 208. 20 декабря в Израиле началась вакцинация населения. По сведениям Минздрава, первая доза препарата компании Pfizer уже введена 5 339 078 жителям страны, вторую получили 4 961 423 из них. 25 марта ведомство проинформировало о полной вакцинации 50% населения, составляющего 9,3 млн человек.