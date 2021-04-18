Анапа намерена принять более 4,5 млн туристов на фоне ограничений перелетов в Турцию

КРАСНОДАР, 18 апреля. /ТАСС/. Власти города Анапы на фоне ограничения авиасообщения с Турцией планируют принять более 4,5 млн туристов в предстоящем курортном сезоне и таким образом восстановить туристический поток до уровня, который фиксировали в городе до пандемии. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС мэр Анапы Василий Швец.

"Ограничение сообщения с Турцией окажет значительное влияние на курортную сферу Анапы. Сейчас мы полным ходом готовимся к курортному сезону. В этом году он стартует уже 1 мая. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. Это позволит достичь показателей 2019 года и даже их преодолеть", - сказал Швец.

Он уточнил, что всего Анапа планирует принять более 4,5 млн туристов в предстоящем курортном сезоне. Также Швец отметил, что сегодня власти совместно с бизнесом "многое делают" для популяризации и продвижения курорта. Так, уже в мае в Анапе пройдут мероприятия, среди которых первый в России винный марафон и выставка Winexpo, фестивали воздушных шаров, джаза и кино. Глава города акцентировал внимание на том, что в дальнейшем эти события станут постоянными и привлекут в Анапу еще больше туристов.

"Конечно, важнейшим сейчас для нас является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Требования Роспотребнадзора по-прежнему остаются очень жесткими и касаются всех аспектов деятельности санаторно-курортных организаций. У наших отелей и здравниц есть опыт - в прошлом году мы сумели успешно отработать в условиях еще более жестких ограничений. В этом году нет сомнений, что сезон пройдет благополучно", - отметил глава города.

В понедельник стало известно, что Россия с 15 апреля до 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что курорты края готовы к приему туристов, планировавших отдых в Турции, будут приняты необходимые антиковидные меры.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. 10 апреля вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщал ТАСС, что стабильная эпидемиологическая обстановка, эффективность принимаемых мер и их соблюдение позволяют строить планы на полномасштабный курортный сезон в крае.