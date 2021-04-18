СК предложил регистрировать сирот в местных администрациях до выделения им жилья

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предлагает предоставлять регистрацию детям-сиротам в администрациях муниципальных образований до выделения им жилья.

Как сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сиротам, еще не получившим квартиру, негде зарегистрироваться, что влечет административную ответственность и невозможность получить пособия. "При участии СК разработан проект изменений в федеральный закон, устанавливающий правовые основания для регистрации по месту жительства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до предоставления им жилых помещений", - сказала она. Петренко пояснила, что, согласно разработанным поправкам, в качестве места регистрации сирот предлагается указывать адреса администраций муниципальных образований (нежилые помещения), на территории которых находится их фактическое место жительства.

Еще одной проблемой в Следственном комитете считают интеграцию сирот в общество и социализацию. "Их важно научить, как трудоустроиться, как планировать бюджет, как платить за квартиру и обеспечивать сохранность предоставленного жилья, как не стать жертвой мошенников и противостоять рискам противоправного поведения, транслируемым в том числе в интернете", - сказала Петренко. Некоторые сироты даже не знают о своих правах, положенных им по закону льготах и привилегиях, в том числе порядке получения жилья, бесплатной юридической помощи, квотах на образование, о праве на социальную защиту от безработицы.

"С учетом этих проблем председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных органов на регулярной основе организовать разъяснительную работу с ребятами из незащищенной категории граждан. Она направлена на формирование у них достаточного уровня правовой грамотности и обеспечения в дальнейшем возможности защиты своих прав", - сообщила Петренко. Кроме этого, наряду с вопросами защиты жилищных прав дополнительно будут даны разъяснения о применении на практике нормативных актов, регламентирующих вопросы санаторно-курортного лечения, медицинского обслуживания, а также прохождения дополнительных образовательных программ.

Петренко отметила, что СК выполняет свою социальную программу по защите детства. Решением главы СК в двух ведомственных академиях до 40% увеличена доля бюджетных мест для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В кадетских корпусах СК в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде ровно половина мест предназначена для детей-сирот, которые находятся на полном обеспечении ведомства.