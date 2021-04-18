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В Рязанской области спасли 27 участников сплава по реке

Из-за сильного ветра их начало сносить вниз по течению

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Около 30 человек, участвующих в сплаве по реке в условиях сильного ветра, спасены в Рязанской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сплав проходил в районе населенного пункта Шумашь на разливе Оки, когда в условиях ухудшения погоды, в том числе сильного ветра, группу людей начало сносить вниз по течению реки. Участников сплава разбросало на большом расстоянии друг от друга.

"Благодаря быстрому вызову спасателей и оперативному, слаженному реагированию подразделений ГУ МЧС России по Рязанской области все 27 человек были спасены и доставлены на берег. В ходе спасательной операции пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

В спасательной операции участвовали специалисты Центральной спасательной станции на воде Рязани.

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