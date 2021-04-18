В России выявили 8 632 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 632, до 4 702 101. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области, Еврейской автономной области, а также в Республике Алтай (по 0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 695 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 591 - в Московской области, 240 - в Ростовской области, 204 - в Нижегородской области, 193 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 269 739 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 391. Всего уже выздоровели 4 326 780 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,02% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 445 пациентов в Московской области, 254 - в Нижегородской области, 232 - в Самарской области, 225 - в Воронежской области, 202 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 389 против 398 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 582 человека.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,25%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 29 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 21 - в Ростовской области, по 15 - в Самарской и Ульяновской областях, по 13 - в Московской области и Красноярском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 252 до 1 063 773.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,21%. Днем ранее было выявлено 2 822 случая, что стало максимумом с 28 января.

За сутки в Москве зарегистрировали 53 смерти из-за коронавируса, их общее число составило 17 639, следует из сообщения штаба.

Было выписано по выздоровлению 1 237 пациентов за сутки, за все время выздоровели 971 557. В настоящее время в столице продолжают лечение 74 577 человек.