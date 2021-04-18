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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с декабря

Показатель увеличился до 1,07
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил рост и увеличился до 1,07. Это максимальное значение показателя с 7 декабря прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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В Москве коэффициент также вырос и достиг 1,33, для города это максимум с 7 октября.

При этом показатель превышает единицу только в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Подмосковье (1,04) и Ростовская область (1,01).

В Санкт-Петербурге коэффициент снизился до 1, в Иркутской, Нижегородской областях и Красноярском крае составил 0,99, в Архангельской области - 0,98, в Воронежской - 0,97, в Свердловской - 0,96.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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