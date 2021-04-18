Число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом в РФ выросло впервые с января

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных за последние семь дней случаев заражения коронавирусом в России впервые с середины января превысило показатели предыдущей недели. Примерно четверть всех заболевших пришлась на Москву, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 12 по 18 апреля в стране выявили 60 711 заразившихся против 60 496 неделей ранее. Хотя рост оказался небольшим, число заболевших за неделю выросло впервые с середины января.

При этом уже пять недель подряд в стране выявляют менее 10 тыс. инфицированных в сутки. За последние семь дней подтверждали около 5,9 случая заражения на каждые 100 тыс. жителей.

Всего с начала пандемии, по данным штаба, заразился 4 702 101 человек, или чуть больше 3,2% населения России.

Выздоровевшие

Число выздоравливающих после заражения коронавирусом в России по-прежнему превышает количество новых случаев, но разница сократилась до минимума. С 12 по 18 апреля, по информации оперативного штаба, в стране вылечился 61 271 человек (неделей ранее - 61 428).

Доля выздоровевших за семь дней практически не изменилась, увеличившись с 91,9% до 92%.

Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось за семь дней на 3 156, до 269 739, свидетельствуют данные штаба.

Умершие

Смертность из-за новой инфекции в стране снижается пятую неделю подряд, следует из данных штаба. С 12 по 18 апреля штаб зарегистрировал 2 596 летальных исходов против 2 612 за предыдущие семь дней. Всего с начала пандемии, по его сведениям, умерли 105 582 заболевших.

При этом показатель летальности увеличился до 2,25%, что немного превышает средний уровень по миру.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

География

Как и на прошлой неделе, заболеваемость в России в целом продолжает снижаться, однако в Москве она растет. За семь дней в столице выявили 15 457 случаев заражения (против 13 749 за предыдущий аналогичный период), то есть четверть всех в стране. Показатель заболеваемости в городе вырос до 17,5 случая в сутки на 100 тыс. жителей, что соответствует значениям начала февраля.

В Петербурге и Подмосковье, которые наряду с Москвой остаются главными очагами эпидемии, ситуация стабильнее. В Петербурге выявили 4 938 заразившихся против 4 905 неделей ранее, в Московской области - 4 007 против 4 018.

В Центральной России подтвердили на 4,8% больше случаев заражения, чем за предыдущие семь дней, в основном за счет Москвы. Кроме того, немного - на 0,5% - выросла заболеваемость в Сибири.

В остальных частях страны число заразившихся снизилось: на Дальнем Востоке - на 6,9%, на Урале - на 5,8%, в Приволжье - на 5,1%, на Северном Кавказе - на 3,5%, в Северо-Западном федеральном округе - на 2,1%. В Южном федеральном округе оно сократилось на 1,2%, несмотря на подъем заболеваемости в Крыму, где за минувшие сутки впервые с февраля выявили больше 100 заболевших.