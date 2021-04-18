В мире сделали около 780 млн прививок от коронавируса

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Порядка 780 млн доз вакцины от коронавируса уже введены пациентам по всему миру, сообщила ТАСС в воскресенье представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Как переубедить тех, кто не хочет вакцинироваться.

Как переубедить тех, кто не хочет вакцинироваться. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"По состоянию на 12 апреля, по данным ВОЗ, введены 780 млн доз вакцины по всему миру. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в 194 странах и территориях из 220, начавших кампании вакцинации, остается значительный дисбаланс в глобальном распределении вакцин", - сказала она.

Так, более 87% из указанных прививок были сделаны в странах с высокими доходами или доходами выше среднего, в то время как страны с низкими доходами получили лишь 0,2% доз.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 140,8 млн человек, свыше 3 млн умерли.