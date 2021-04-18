Фармрегулятор ЮАР призвал власти возобновить вакцинацию средством Johnson & Johnson

ПРЕТОРИЯ, 18 апреля. /ТАСС/. Регулятор рынка лекарств Южно-Африканской Республики обратился к правительству страны с требованием возобновить вакцинацию населения от коронавируса средством фармацевтической группы Johnson & Johnson. Об этом сообщил в воскресенье местный телеканал eNCA .

"Вакцина Johnson & Johnson не вызывает серьезных опасений по поводу ее безопасности, - цитирует он документ Южноафриканского управления по регулированию медицинских средств. - Проведенные исследования показали, что у людей, привитых в ЮАР средством Johnson & Johnson, не обнаружено образование тромбов". При этом подчеркивается, что при возобновлении вакцинации необходимо соблюдать определенные условия, включая усиленный мониторинг лиц, организм которых "подвержен риску нарушения механизма свертывания крови".

Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе приостановил 13 апреля общенациональную вакцинацию средством Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов данной вакцины. Он отметил, что этот шаг сделан в целях предосторожности, чтобы собрать дополнительную информацию, и после получения достаточного количества данных будет принято решение о том, продолжать ли вакцинацию.

Общенациональная вакцинация средством Johnson & Johnson началась в ЮАР 17 февраля. На текущий день прививки сделали 289 787 человек, в первую очередь работники национальной системы здравоохранения. Планировалось, что в ближайшие недели прививки будут сделаны еще 220 тыс. человек. Ранее ЮАР отказалась от использования вакцины AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против преобладающего в стране штамма коронавируса 501Y.V2. Вся закупленная страной партия этой вакцины в объеме 1 млн доз была продана Африканскому союзу.