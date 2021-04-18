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Специальный поисковый батальон Минобороны приступил к поискам под Ржевом

В ходе экспедиции "Ржев. Калининский фронт" планируется поднять незахороненные останки участников боев и установить их имена
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Описание
Церемония открытия поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС
© Сергей Карпухин/ТАСС
Акция "Сад памяти" в рамках церемонии открытия поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт"
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 18 апреля. Отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа (ЗВО) приступил к совместной с гражданскими поисковыми организациями экспедиции "Ржев. Калининский фронт" в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

"В экспедиции будет задействован отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа, прибывший из Ленинградской области. Военнослужащие проведут для юных поисковиков занятия по правилам и методам поисковых работ, описанию и систематизации обнаруженных артефактов, безопасности при обнаружении вооружения и боеприпасов", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, поисковый лагерь будет расположен вблизи Ржевского мемориала советскому солдату (филиал Музея Победы), который был открыт в 2020 году в присутствии президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"В ходе экспедиции планируется поднять незахороненные останки участников боев, установить их имена и, по возможности, передать родственникам для захоронения в регионах призыва", - сообщили в пресс-службе.

Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", организованная Российским военно-историческим обществом и Минобороны при участии правительства Тверской области, проводится ежегодно на местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов.

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