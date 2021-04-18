На двух горных курортах Сочи закрывается зимний туристический сезон

СОЧИ, 18 апреля. /ТАСС/. Зимний туристический сезон закрывают на горных курортах "Газпром" и "Роза Хутор" в Сочи. На курорте "Красная Поляна" зимний сезон будет длиться до 10 мая, сообщили представители курортов в воскресенье.

"Последний день катаний уже 18 апреля. Это буквально означает, что с 19 апреля покататься на Лауре и Альпике будет уже нельзя", - сообщили на странице в Instagram представители курорта "Газпром".

Зимний сезон также закрывают на курорте "Роза Хутор". Летний сезон там начнется с 1 мая. "К открытию планируются Обер Хутор ниже 1600, цирк Роза Хутор от Сказки, Южный сектор, детский и учебный склоны, парк The Stash, сноупарк на 1400 м", - сообщили в пресс-службе.

На курорте "Красная Поляна" сезон будет длиться до 10 мая, продолжительность связана с климатическими особенностями, пояснила ТАСС пресс-секретарь курорта Марина Литвинчук. "У нас сезон до 10 мая, летний стартует с 1 июня. Благодаря климатическим особенностям у нас еще можно кататься на лыжах и сноубордах, а также на велосипедах", - сказала она.

Красная Поляна - поселок, на территории которого расположены три крупных горных курорта: "Роза Хутор", НАО "Красная Поляна" (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также возможности для развлечения и проведения конференций и конгрессов.