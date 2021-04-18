Во Франции заявили, что санитарный сертификат ЕС не будет юридически обязывающим

ПАРИЖ, 18 апреля. /ТАСС/. Франция рассчитывает, что страны ЕС смогут до лета прийти к соглашению о едином европейском санитарном сертификате, который позволит упростить поездки за границу, однако он не будет являться юридически обязывающим документом. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала France 3 глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Да, я думаю, что мы сможем прийти к консенсусу по вакцинационному санитарному сертификату [до лета]. Он должен позволить упростить поездки для тех, у кого будет возможность. Но речь только о вспомогательной функции - это не паспорт, не юридический инструмент", - заявил Ле Дриан.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на переговорах глав МИД ЕС в понедельник. Также они должны затронуть вопрос о странах, поездки в которые представляют наибольшую угрозу в связи распространением коронавируса в ЕС. "Картография будет определяться в рамках единой политики. Следует помнить, что поездки за пределы ЕС в любом случае разрешены только в исключительных случаях по уважительной причине", - отметил министр.

Как ранее сообщил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, единый в ЕС санитарный сертификат будет доступен для граждан Евросоюза к 15 июня. "Документ будет содержать имя владельца, дату его рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет", - уточнил он. При отсутствии такого сертификата, как отметил еврокомиссар, пассажиру придется пройти тест на коронавирус.