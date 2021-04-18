Песков объяснил, почему Путин выбирает для отдыха Сибирь

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин любит разные уголки страны, но для уединенного отдыха предпочитает Сибирь, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин" представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину, почему президент предпочитает проводить свободное время именно в Сибири. "Видимо, он так прикипел все-таки душой к Сибири, он ее действительно любит", - считает Песков.

При этом он обратил внимание, что глава государства "бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну и Крым любит". "Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири, действительно так", - сказал пресс-секретарь.

В конце марта Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провел выходные в сибирской тайге, по которой ездил за рулем вездехода и совершал пешие прогулки. Это был уже не первый отдых президента в этом регионе. Так, в июле 2013 года Путин провел выходные в Туве и Хакасии. В 2014 году он взял выходной в свой день рождения 7 октября и тоже провел его в сибирской тайге. После президент отдыхал здесь в марте 2017 года и августе 2018-го, совершал долгие пешие прогулки. Перед своим днем рождения в 2019 году Путин вновь побывал в Сибири, где в компании Шойгу собирал грибы, проехал за рулем внедорожника по тайге и устроил пикник у костра.

Опасные путешествия

Путин не следует советам отказаться от опасных путешествий, рассказал Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, не пытались ли отговаривать президента от опасных путешествий, например, от морской прогулки к китам на Камчатке или полета со стерхами. "Иногда бывает, пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби", - объяснил Песков.

В августе 2010 года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, посетил бухту Ольгу на территорию Кроноцкого заповедника в Камчатском крае, где ученые часто регистрировали появление находящихся на грани вымирания и занесенных в Красную книгу серых китов. Премьер вместе со специалистами заповедника отправился на моторной лодке на поиски китов. Во время этой поездки он принял участие в проведении довольно сложной процедуры взятия у животного на анализ кусочка кожи, по которому можно определить принадлежность кита к той или иной популяции. Для этого необходимо было выпустить из арбалета специальную стрелу, однако из-за волн в кита удалось попасть только с четвертого раза. Отвечая на вопрос журналистов, какое впечатление на него произвела эта морская прогулка, Путин заметил, что "экстрим особый есть, но очень интересно и красиво".

В сентября 2012 года президент принял участие в эксперименте, проводимом российскими орнитологами в рамках проекта "Полет надежды" по спасению редкого вида журавлей - стерхов, находящихся под угрозой исчезновения. Целью эксперимента было показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами.