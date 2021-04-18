В Токио могут вернуть режим ЧС из-за коронавируса

ТОКИО, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Токио рассматривают возможность возвращения в японской столице режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ухудшения эпидемической ситуации. Об этом в воскресенье заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Я дала распоряжение рассмотреть возможность запросить введение режима ЧС", - приводит ее слова агентство Кyodo. Коикэ подчеркнула, что в сложившейся ситуации решение необходимо принимать оперативно. За минувшие сутки в Токио было зафиксировано по крайней мере 543 новых случая заражения коронавирусом.

Ранее в начале недели в Токио, как и еще в нескольких префектурах страны, были ужесточены меры против распространения коронавируса. До этого аналогичные шаги были предприняты в префектурах Хёго, Мияги и Осака. В последней власти в итоге запросили введение режима ЧС из-за резкого роста числа новых случаев заражения.

Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов страны 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он продлился в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены тенденция к росту числа заразившихся возобновилась.

По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 535 тыс., более 9,6 тыс. человек умерли.