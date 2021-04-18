На Чукотке в гонке на собачьих упряжках финишировали восемь каюров

ТАСС, 18 апреля. Гонка на собачьих упряжках "Надежда-2021" на Чукотке завершилась 18 апреля, из 15 каюров до финиша добрались только восемь, сообщается на сайте правительства Чукотского автономного округа.

"18 апреля в Анадыре состоялось награждение победителей и торжественное закрытие 30-й гонки на собачьих упряжках "Надежда". Гонка закончилась накануне на берегу Анадырского лимана. Из 15 стартовавших каюров до финиша смогли дойти лишь восемь спортсменов. Лучшим из них стал Петр Поягиргин, прошедший маршрут от Лорино до Анадыря за 100 часов и 51 минуту. Победитель получил главный приз - 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Второе место занял Александр Долгодушев, третье место - Геннадий Томилов, они получили награды в размере 800 и 500 тыс. рублей соответственно.

Как отметили в правительстве, большое внимание было уделено безопасности участников. Так, всю трассу гонку сопровождали два вездехода "Бурлак", "Трэколы" и снегоходы. Все участники были снабжены GPS-маячками, а по пути следования расставлены тысячи вешек. Для защиты здоровья участников и зрителей все каюры получили прививку от COVID-19, а собаки прошли ветеринарный осмотр.

В 2021 году гонка "Надежда" посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проводятся в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Юбилейная 30-я гонка на собачьих упряжках "Надежда-2021" стартовала 1 апреля. Каюры за 17 дней преодолели 1 150 километров. Первая гонка "Надежда" проведена на Чукотке в 1991 году и проходила на двух континентах. Стартовав в городе Ном на Аляске, спортсмены добрались до Уэйлса - самого западного города континентальной Северной Америки. Затем упряжки и каюров перевезли вертолетами на Чукотку, и они продолжили путь от Уэлена до Анадыря.