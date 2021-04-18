СМИ: в Японии создали технологию извлечения изотопов стронция при помощи свиных костей

ТОКИО, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты японского агентства по атомной энергии разработали технологию, которая позволяет извлекать изотопы стронция из воды или почвы. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение .

Как на это решение отреагировали в мире

Токио намерен слить воду с "Фукусимы-1" в океан. Как на это решение отреагировали в мире

Отмечается, что разработанный японскими учеными способ задействует содержащиеся в свиных костях фосфаты, в частности апатиты, которые в 20 раз лучше используемых аналогов поглощают изотопы стронция из воды. В японском атомном регуляторе рассчитывают применить эту технологию при дезактивационных работах на АЭС "Фукусима-1", подчеркивая особую дешевизну разработанного метода.

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года.

В стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах. Международное агентство по атомной энергии уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.