Мурашко призвал обеспечить равноправный доступ всех стран к вакцинам от коронавируса

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции является важным методом борьбы против пандемии, поэтому следует обеспечить всем странам равноправный и своевременный доступ к вакцинным препаратам. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Широкомасштабная иммунизация от COVID-19 в целях предотвращения и прекращения передачи инфекции признана Всемирной ассамблеей здравоохранения глобальным общественным благом для здоровья. В связи с этим подчеркиваем важность обеспечения равноправного и своевременного доступа к безопасным, качественным и эффективным вакцинным препаратам", - сказал он на специальном заседании экономического и социального совета ООН "Вакцина для всех".

По словам министра, первостепенной задачей является формирование глобального портфеля эффективных и безопасных вакцин с целью обеспечения планеты надежной защитой от инфекций. Он напомнил, что Россия стала первой страной в мире, разработавшей и зарегистрировавшей первую вакцину от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в стране зарегистрировано три препарата, и в январе текущего года была развернута массовая вакцинация. "На данный момент мы можем уже говорить о миллионах вакцинированных россиян", - добавил он.

"Россия активно сотрудничает со странами и международными объединениями в целях повышения доступности российской вакцины "Спутник V" путем локализации производства на отечественных и зарубежных площадках. На данный момент производство локализуется на 20 таких площадках. Сегодня российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована и поступает в 60 стран мира", - отметил глава Минздрава РФ, добавив, что Россия также ведет переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о завершении включения "Спутник V" в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сферах общественного здравоохранения.

Также в стране была проведена кампания по вакцинации дипломатического состава зарубежных представительств, расположенных в Москве. Кроме этого, были направлены соответствующие добровольные взносы в целый ряд агентств ООН, заключил Мурашко.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 702 101 случай заражения, выздоровели 4 326 780 человек, умерли 105 582. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.