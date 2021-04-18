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Пандемия COVID-19
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Макрон не считает, что "Спутник V" может быть использован в ЕС для ускорения вакцинации

Президент Франции считает, что препарат сначала должен получить одобрение со стороны европейских санитарных властей
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/CHRISTIAN HARTMANN/POOL
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/CHRISTIAN HARTMANN/POOL

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает, что российская вакцина "Спутник V" может быть использована в ЕС для ускорения вакцинации в настоящий момент, поскольку она не одобрена европейским санитарным регулятором.

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Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

"Если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории. Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства", - сказал Макрон.

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РоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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