Макрон не считает, что "Спутник V" может быть использован в ЕС для ускорения вакцинации

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает, что российская вакцина "Спутник V" может быть использована в ЕС для ускорения вакцинации в настоящий момент, поскольку она не одобрена европейским санитарным регулятором.

Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

"Если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории. Российская вакцина не одобрена нашими властями, так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства", - сказал Макрон.