На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии определили победителей экстремального фестиваля

ЧЕРКЕССК, 18 апреля. /ТАСС/. Экстремальные соревнования по спуску на горных лыжах и сноуборде прошли на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Участники в различных креативных костюмах прыгали с трамплина, совершали трюки и финишировали в воде, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"Курорт "Архыз" продолжил горнолыжный сезон ярким экстремально-развлекательным фестивалем "Окунись в весну". Лыжники и сноубордисты соревновались в самых техничных и впечатляющих прыжках с трамплина над десятиметровым бассейном с ярким финишем в воду. Главное условие для допуска к старту - необычный образ участника, поэтому за призы в этот день в числе других боролись - пират, ниндзя, Пэппи Длинный чулок, горная фея, Джеймс Бонд, офисный клерк и просто лыжник", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, жюри выбрало четырех победителей по итогам заездов, в том числе автора самого яркого техничного трюка - Евгения Самигуллина из Челябинска в костюме пирата, обладателя самого креативного костюма - "Пеппи Длинный чулок" Андрея Марухно из Нижнего Архыза. Спортсменом, который, не намокнув, проскользил по поверхности бассейна, стал Александр "Просто лыжник" Журавлев из Москвы. В номинации "Мисс вдохновение" победила "горная фея" Алена Скорева из Челябинска. Победители получат призы от курорта "Архыз" и партнеров мероприятия, в том числе ски-пассы на следующий горнолыжный сезон.

"Фестивалем отметили приход весны в горы, теперь можно постепенно переключаться на летние активности. Весь апрель главное предложение Архыза - весеннее катание на Северном склоне - широкие трассы, немного катающихся и много снега. В мае приглашаем оздоровиться после зимы - дышать фитонцидами, много гулять, хорошее время расслабленно отдохнуть всей семьей, сбежать в горы от аллергенов. А уже с июня здесь снова сезон экотроп, горных походов и маунтинбайка", - рассказал директор департамента маркетинга КСК Алексей Хлопов, его слова приводит пресс-служба.

Также отмечается, что с 1 по 15 мая канатная дорога "Млечный путь" на южном склоне Архыза будет работать в туристическом режиме. Гости курорта смогут подняться на высоту 2,2 тыс. метров к смотровой площадке, спуститься вниз по экотропе или пройти к месту старта парапланеристов и в тандеме с инструктором пролететь над Архызским ущельем. Также в мае доступны экскурсии к Аланским храмам и Лику Христа, в астрофизическую обсерваторию РАН, поездки на джипах к достопримечательностям.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо "Архыза", находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).