Воспитанники детского технопарка в Пензе разработали контейнер, сортирующий отходы

ПЕНЗА, 18 апреля. /ТАСС/. Прототип "умного" контейнера, оснащенного автоматизированной системой сортировки отходов, разработали воспитанники детского технопарка "Кванториум НЭЛ" в Пензе. Принцип его работы основан на использовании датчиков и нейросети, которые определяют тот или иной вид отходов, рассказали ТАСС авторы разработки.

"Умный" контейнер сам определяет тип отхода благодаря работе датчиков, а также нейросети, написанной на языке программирования Python. Затем вращаемая небольшим двигателем конвейерная лента доставляет отходы до нужного бака, после чего срабатывает механизм выталкивания. Таким образом пластик, бумага, металл и другие отходы оказываются каждый в своем баке", - рассказал один из авторов разработки Михаил Берназ.

По его словам, стекло определяется с помощью просвечивания лазером, металл - благодаря намагничиванию, органические отходы определяют температурные датчики и датчики содержания воды. Для пластика было разработано несколько вариантов.

"Мы использовали лезвие, на которое подавалось напряжение. За счет этого оно нагревалось, и при соприкосновении с ним пластик начинал плавиться, это улавливали датчики дыма, которыми мы оснастили систему. Но это, во-первых, пожароопасный метод, а во-вторых - требует расхода электроэнергии. Поэтому мы разработали реактив, прожигающий пластик, но не дающий реакцию горения", - пояснил собеседник.

Особенностью разработки является использование нейросети, которая с помощью камеры распознает внешний вид того или иного вида отходов. "Нейросеть недолго обучается и способна, например, компенсировать ложные срабатывания датчиков", - отмечает наставник "Кванториума НЭЛ" Дмитрий Адаменко. По его словам, система может работать от элемента питания.

Разработка "умного" контейнера заняла около двух лет, проект принимал участие в четырех конкурсах технического творчества в регионе, в каждом из которых занимал первое место. "Кроме того, мы на месяц запускали сортировку отходов с помощью нашей системы в самом "Кванториуме" и получили положительные отзывы. В дальнейшем мы планируем запустить стартап для развития проекта на базе "Кванториума", а в перспективе - создать сеть контейнеров для сортировки отходов в бизнес-центрах и офисах", - отметил собеседник.