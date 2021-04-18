В сафари-парк Крыма доставили слоних, которые подрались в одном из цирков Казани

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Слонихи из казанского цирка доставлены в крымский сафари-парк "Тайган", где будут жить в специально оборудованном вольере, и специалисты надеются, что это поможет восстановить их психологическое здоровье. Об этом на своем YouTube-канале сообщил директор сафари-парка Олег Зубков.

"В парк львов "Тайган" приехали две большие взрослые самки слона <...> Более 40 лет животные ездили по всему миру, в связи с этим их психологическое состояние пострадало", - рассказал Зубков.

Он подчеркнул, что если их состояние не улучшится и слонихи продолжат ссориться между собой, то их придется расселить.

"Мы очень надеемся, что слонихам понравится в нашем парке, что их психологическое состояние, которое в последнее время вызывало тревогу у дрессировщиков и всего обслуживающего персонала, наконец, нормализуется. Если этого не произойдет, они не найдут между собой общий язык, как это происходит сегодня, то одну слониху придется перевезти в ялтинский зоопарк "Сказка", где также есть построенный вольер для слонов", - уточнил Зубков.

Решение отправить слонов на полуостров, по его словам, было принято совместно с дрессировщиком. "Мне очень приятно, что дрессировщик, который отъездил с этими слонами 22 года - Сергей Гулевич, увидев слоновник парка львов, дал ему самую высокую оценку", - отметил Зубков.

Ранее следственные органы СКР по Татарстану начали доследственную проверку из-за выпуска на манеж слонов в состоянии агрессии. По данным пресс-службы ведомства, 21 марта во время представления "Шоу слонов и магия цирка" двое слонов начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал.