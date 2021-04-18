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Поклонская сообщила, что российские врачи проведут обучение медиков в ДНР

Кроме того, они совместно прооперируют больных в Донецке, рассказала депутат Госдумы от Крыма

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Врачи из ведущих клиник России 22 апреля проведут обучение практикующих медиков в Донецкой народной республике (ДНР) и совместно прооперируют больных в Донецке. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Государственной думы от Крыма Наталья Поклонская в воскресенье.

"С 22 апреля в Донецке снова будут работать врачи из ведущих клиник России. Они проведут обучение практикующих врачей в ДНР и совместно прооперируют больных, которые нуждаются в хирургическом лечении", - рассказала Поклонская.

Она пояснила, что совместно с российскими врачами и группой волонтеров продолжает оказывать поддержку жителям Донбасса в вопросах медицинской помощи.

Ранее в апреле Поклонская ТАСС рассказала, что помогла организовать лечение в Москве для двух детей из Донецкой и Луганской народных республик, одного ребенка согласились принять в онкологической клинике Дмитрия Рогачева, а второго - в Тушинской больнице.

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