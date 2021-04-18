Умер отец президента Туркмении

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Отец президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщило в воскресенье Государственное информационное агентство страны.

Как отмечает агентство, Мяликгулы Бердымухамедов родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1 Геоктепинского этрапа. В начале карьеры работал библиотекарем, а затем был учителем начальных классов.

С июня 1958 по 1982 год он занимал различные должности в министерстве внутренних дел, вышел на пенсию в звании подполковника и с тех пор преподавал. Также работал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук и управлении образования города Ашхабада.

Его имя присвоено столичной воинской части №1001, а также жилому комплексу Чоганлы министерства внутренних дел столичного этрапа Багтыярлык.