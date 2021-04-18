Общественные пространства Нижегородского кремля закроют для ремонта к 800-летию города

ТАСС, 18 апреля. Парки, скверы и площади Нижегородского кремля закрываются с понедельника для проведения капитального ремонта и благоустройства, работы связаны с 800-летием города, сообщили в пресс-службе правительства региона в воскресенье.

"Общественные пространства на территории Нижегородского кремля - парки, скверы и площади - с 19 апреля 2021 года временно закрываются для посещения в связи с проведением капитального ремонта и благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, планируется, что благоустройство территории кремля завершится к августу 2021 года. Посетители учреждений, работающих на территории кремля, в том числе суда, могут быть допущены по судебному извещению или повестке. Для посетителей культурных мероприятий в музеях и концертном зале на территории кремля вход разрешен по билетам.

Нижегородский кремль - средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Входит в число наиболее ценных архитектурных памятников РФ. Кремль является вторым по размеру после московского, он находится в историческом центре города. Его территория - одно из самых популярных мест для посещения туристов. Путь к кремлю пролегает в том числе по главной улице города - Большой Покровской - через площадь Минина и Пожарского.

Основное празднование 800-летия Нижнего Новгорода пройдет с 19 по 21 августа. Торжества начнутся в июне, в программу подготовки включены более 30 событий, главное шоу пройдет в акватории Волги и Оки с применением световых эффектов и визуальных инсталляций. По предположениям историков, город был основан 19 августа 1221 года.