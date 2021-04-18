Кузнецова вывезет в ближайшие часы из Сирии в Россию 34 ребенка

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вывезет 34 ребенка из Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает ее пресс-служба в воскресенье.

"В городе Эль-Камышлы уполномоченному при президенте России по правам ребенка были переданы 34 ребенка, граждане РФ, и в ближайшие часы они будут возвращены на родину", - сообщает пресс-служба. Там уточнили, что речь идет о детях, которые находились на территории лагеря Эль-Холь. "Кроме того, мы договорились о целенаправленной работе в лагере Рож. Нашими специалистами там обнаружены 12 российских детей", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.

Кузнецова находится в Сирии с целью проведения переговоров и организации вывоза российских детей из республики.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится в Сирийской Арабской Республике. Основная цель визита - проведение переговоров и организация вывоза российских детей из лагерей Эль-Холь и Рож, а также из приюта Дамаска", - сообщила журналистам ее пресс-служба в воскресенье.

В этой связи Кузнецова в Instagram сообщила, что это первый вылет за детьми в республику в этом году. "Каждый вылет непредсказуем. Нет графика и протокола, только цель. Вернуть как можно больше детей домой из палаточных лагерей, где нет нормальной еды, воды, нет права на детство, да и на жизнь, собственно", - подчеркнула она.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента РФ. При детском омбудсмене создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.