{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Норвегия распространила тестирование на коронавирус на границе на детей младше 12 лет

При этом тест не будут проводить в том случае, если ребенок не позволяет это сделать, сообщила пресс-служба кабмина страны

ХЕЛЬСИНКИ, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство Норвегии распространило необходимость проходить тест на коронавирус на границе при въезде в страну на детей младше 12 лет, которых ранее это правило не охватывало. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Правительство приняло решение, что дети младше 12 лет тоже должны проходить тест на границе. Эти изменения вводятся потому, что новые мутации коронавируса более заразны, в том числе, когда заразившимся является ребенок", - говорится в сообщении. Изменения вступят в силу с 19 апреля.

При этом тест не будет проводиться в том случае, если ребенок не позволяет это сделать, добавила пресс-служба.

Норвегия с 25 января ужесточила требования для въезда в страну. Всем въезжающим иностранцам необходимо предъявлять сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, который нужно сделать не ранее чем за 24 часа до поездки. С 29 января страна ввела запрет на въезд без веских оснований.

С 1 апреля требование о наличии справки об отрицательном результате анализа распространили на граждан Норвегии. При этом требование о тестировании на границе также сохраняется.

Теги
НорвегияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Греция отменила семидневный карантин для туристов из ЕС, Шенгена и еще 5 стран
С 19 апреля гражданам некоторых государств разрешат въезд в страну без карантина при наличии отрицательного результата теста ПЦР на коронавирус или сертификата о вакцинации
Читать полностью