Греция продлила до 26 апреля разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю

АФИНЫ, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Греции продлили до 26 апреля разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю при наличии у приезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в воскресенье вечером в правительственном вестнике.

Первоначальное разрешение, согласно которому был разрешен въезд до 500 россиян в неделю, действовало с 7 по 21 сентября прошлого года, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 21 марта власти увеличили данную квоту до 4 тыс. человек в неделю. В новом решении, которое "будет действовать с 19 апреля до 06:00 (совпадает с мск) 26 апреля", указано, что разрешен въезд на территорию Греции "максимум 4 тыс. граждан Российской Федерации в неделю" исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

Жители России должны соблюдать ряд условий. В первую очередь у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Тест может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии, что эти частные лаборатории сертифицированы компетентным национальным органом. Прилетающие должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Ее нужно предъявить работникам генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые занимаются медицинской проверкой пассажиров в аэропортах.

Прибывающие также должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. По прилете в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В таком случае он должен будет находиться в месте временного пребывания (дом родственника или гостиница) до тех пор, пока не будет известен результат анализа.

Для прилетающих из России пока также действует требование о обязательном семидневном карантине. Если пассажир прибывает на более короткий срок, чем семь дней, то он будет находиться на карантине тот срок, на который приехал. В случае обнаружения у приехавшего коронавирусной инфекции он должен будет провести на карантине 14 дней.

Как заявил во время недавнего визита в Москву в интервью ТАСС министр туризма Греции Харис Теохарис, Греция снимет с 14 мая ограничение на число посещающих страну российских туристов. "С 14 мая Россия будет частью ограниченного набора стран, с которыми у нас не будет запретов по туристическим путешествиям", - сообщил он.

Локдаун в Греции

По данным на воскресенье, число инфицированных коронавирусом в 11-миллионной Греции за время пандемии достигло 315 273, всего умерли 9 462 человека. В последнее время, по оценкам специалистов, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Власти снимают некоторые ограничения, в частности на передвижения между районами. Ранее в рамках некоторых послаблений были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, а также разрешено посещение археологических памятников на открытых площадках.

С 5 апреля власти Греции разрешили открыть промтоварные магазины, где пока можно будет приобретать товары только по предварительному заказу на их сайтах или по телефону. С 12 апреля, помимо лицеев, были открыты букмекерские конторы OPAP, а также начали действовать платные парковки на улицах Афин, на которых во время карантина разрешалось парковаться без оплаты с целью облегчить гражданам приезд на работу без использования общественного транспорта.